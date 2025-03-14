Цена золота на бирже обновила исторический рекорд

Цена апрельского фьючерса на золото на бирже Comex в первый раз преодолела отметку в $3 000 за унцию, составив к 23:59 по московскому времени 13 марта $3 001,5 (+1,86%). Об этом пишет ТАСС.
Цена апрельского фьючерса на золото на бирже Comex в первый раз преодолела отметку в $3 000 за унцию, составив к 23:59 по московскому времени 13 марта $3 001,5 (+1,86%). Об этом пишет ТАСС.
Фото: pixabay
В третьем квартале аналитики прогнозируют рост до 3 500 $, отмечая при этом поддержку со стороны физических рынков, включая драгоценные изделия и слитки.