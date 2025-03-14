Прямой эфир

Цена золота на бирже обновила исторический рекорд

14 марта 2025 08:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Цена апрельского фьючерса на золото на бирже Comex в первый раз преодолела отметку в $3 000 за унцию, составив к 23:59 по московскому времени 13 марта $3 001,5 (+1,86%). Об этом пишет ТАСС.

Цена золота на бирже обновила исторический рекорд-1

Фото: pixabay

В третьем квартале аналитики прогнозируют рост до 3 500 $, отмечая при этом поддержку со стороны физических рынков, включая драгоценные изделия и слитки.

# Деньги

Другие новости рубрики

Все новости
В аэропорту Денвера загорелся пассажирский самолёт
14 марта 2025 08:08

В аэропорту Денвера загорелся пассажирский самолёт

Андреева вышла в ½ финала турнира-«тысячника» в Индиан-Уэллсе
14 марта 2025 07:53

Андреева вышла в ½ финала турнира-«тысячника» в Индиан-Уэллсе

В аэропорту США загорелся пассажирский самолет
14 марта 2025 07:44

В аэропорту США загорелся пассажирский самолет