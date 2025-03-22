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Папа Римский Франциск после ИВЛ будет заново учиться говорить

22 марта 2025 09:29
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После сложного лечение в связи с воспалением легких Папу Римского Франциска ожидает длительный процесс восстановления. Об этом пишет РИА Новости.

Папа Римский Франциск после ИВЛ будет заново учиться говорить-1

Фото: Pinterest

По словам аргентинского кардинала, префекта Дикастерии доктрины веры Виктора Мануэля Фернандеса, в следствие интенсивного потока кислорода в ходе лечения глава римско-католической церкви нуждается в реабилитационных мероприятиях. «Все высыхает, и тогда тебе приходится учиться почти говорить заново», – подчеркнул кардинал.

# Международная политика # Папа Римский Франциск

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