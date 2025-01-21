Количество иммигрантов во Франции увеличилось на рекордные 40% с середины 2000-х

Количество иммигрантов во Франции достигло рекордного уровня, увеличившись на 40 % с середины 2000-х годов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Количество иммигрантов во Франции достигло рекордного уровня, увеличившись на 40 % с середины 2000-х годов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По оценкам экспертов, в стране никогда не было столько беженцев. Выходцы из Африки составляют большую их часть – почти половину. Приток вынужденных переселенцев из региона удвоился с 2006 года. И если ранее мигранты селились в основном в столице и крупных промышленных центрах, то теперь они живут повсеместно.