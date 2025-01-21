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Количество иммигрантов во Франции увеличилось на рекордные 40% с середины 2000-х

21 января 2025 06:40
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Количество иммигрантов во Франции достигло рекордного уровня, увеличившись на 40 % с середины 2000-х годов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество иммигрантов во Франции увеличилось на рекордные 40% с середины 2000-х-2

По оценкам экспертов, в стране никогда не было столько беженцев. Выходцы из Африки составляют большую их часть – почти половину. Приток вынужденных переселенцев из региона удвоился с 2006 года. И если ранее мигранты селились в основном в столице и крупных промышленных центрах, то теперь они живут повсеместно.

# Новости Франции # Международная политика

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