Количество иммигрантов во Франции увеличилось на рекордные 40% с середины 2000-х

По оценкам экспертов, в стране никогда не было столько беженцев. Выходцы из Африки составляют большую их часть – почти половину. Приток вынужденных переселенцев из региона удвоился с 2006 года. И если ранее мигранты селились в основном в столице и крупных промышленных центрах, то теперь они живут повсеместно.