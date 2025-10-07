Трамп уже принял решение по поставкам Tomahawk Украине – Блохин

Американский лидер Дональд Трамп уже принял решение о передаче Украине ракет «Томагавк», несмотря на заявления о том, что цель их применения нуждается в уточнении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего научного сотрудника центра исследования проблем безопасности РАН, политолога-американиста Константина Блохина.

По словам эксперта, на Трампа влияет политическое давление внутри страны, а также позиция Украины и европейских доноров, которые готовы финансировать поставки.

Блохин отмечает, что в американском Конгрессе и окружении президента сохраняется желание нанести стратегический ущерб России. Он предполагает, что передача ракет будет согласована с Европой, особенно с Германией, и может совпасть с поставкой ракет Taurus.

Эксперт также считает, что Трамп ожидает финансовой компенсации за поставки, рассматривая ситуацию скорее как коммерческий проект, чем как акт поддержки.

Фото: pixabay