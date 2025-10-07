«Вы теперь мне много должны»: Трамп вернулся в TikTok

Лидер Соединенных Штатов впервые после победы на президентских выборах появился в соцсети TikTok, опубликовав видео из Овального кабинета. Он заявил, что спас платформу, и обратился к молодым пользователям, сказав, что молодежь много ему должна. Об этом пишет ТАСС.

«Обращаюсь ко всем молодым людям из TikTok: я спас TikTok, так что вы теперь мне много должны. Сейчас вы видите меня в Овальном кабинете. Когда-нибудь один из вас тоже будет сидеть прямо за этим столом и тоже будет отлично работать», – сказал лидер Америки.

Вице-президент Джей Ди Вэнс также возобновил свою деятельность на TikTok, объяснив паузу тем, что сосредоточился на работе.

25 сентября Трамп одобрил сделку, которая переводит TikTok в США под контроль американского бизнеса. ByteDance сохранит за собой менее 20% акций, а управление будет осуществляться новым советом директоров. Цель состоит в том, чтобы защитить данные граждан и обеспечить безопасность.

Ранее, в 2024 году, был принят закон о продаже или прекращении работы TikTok в США. После инаугурации Трамп отложил блокировку платформы и неоднократно продлевал отсрочки, последняя из которых действует до 16 декабря. Он также сообщил о предварительных договоренностях с китайской стороной и заинтересованности крупных компаний в покупке TikTok.

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