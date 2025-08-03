Трамп съел фон дер Ляйен на завтрак. Орбан оценил торговую сделку ЕС и США

В то время как Беларусь собирается торговать картошкой и другими товарами, что естественно, наши соседи выставляют на продажу, по сути, самое большое богатство – свой суверенитет и независимость, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это мы о торговой сделке ЕС и США, последствия которой еще даже не наступили, но для Европейского союза уже выглядят пугающими. Трамп принял фон дер Ляйен на своей территории – в гольф-клубе в Шотландии, причем переговоры длились всего час (буквально по 10 минут на каждый пункт) и завершились полной победой Америки.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии: Кроме того, существует соглашение о выводе сотен миллиардов евро капитала из Европы в Америку. Но кто? У комитета нет никакого капитала. От чьего имени вы дали согласие? Канцлер Германии собирается везти эти деньги туда? Или президент Франции? Или венгерский премьер отправит капитал в Америку? Как это планируется?

О каких капиталах, собственно, идет речь? Отныне все европейские товары в США будут облагаться пошлиной в 15 % – это примерно 90 миллиардов долларов в год буквально из воздуха. Плюсуем 600 миллиардов обещанных инвестиций и 750 миллиардов на закупку американских нефти и газа, не считая новый оборонзаказ в рамках НАТО.

А на сдачу Европа получает, внимание, ничего. По условиям сделки ЕС полностью открывает свой рынок для Америки без каких-либо условий. Такая кабала – это плата за то, чтобы Трамп согласился и дальше поставлять военную помощь Украине и не вышел из конфликта. Это то главное, что получила фон дер Ляйен и ради чего были все эти унижения. Что будет дальше?

Все сценарии откровенно плохи для фон дер Ляйен. Если ратификация соглашения сорвется, а поддержать сделку должны все страны ЕС, это будет удар по ее авторитету. Если подпишут, то везде в ЕС уровень жизни упадет, а голову поднимут трамписты и евроскептики. Наконец, станут более вероятными новые «брекситы», потому что Британия, которая вышла из ЕС, не участвует в кабальной сделке. Ну и в итоге последствия этой сделки и в целом такой политики могут стать фатальными для ЕС.