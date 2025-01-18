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Литва увеличит военные расходы до 5-6% ВВП

18 января 2025 13:41
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Литва намерена увеличить военные расходы до 5-6 % от ВВП страны. Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа. Начнется этот процесс уже в следующем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва увеличит военные расходы до 5-6% ВВП-2

Сейчас Литва тратит на военные нужды чуть более 3 % ВВП. В этом году на эти цели из бюджета выделили рекордную для страны сумму – 2,5 миллиарда евро. Кроме того, правительство одновременно увеличило на 800 миллионов евро лимит кредитов, которые разрешено взять от имени государства. 

Большая часть средств пойдет на авансовые платежи за танки, системы ПВО и другую технику, чтобы ускорить ее поставки. Также финансирование направят на создание мощной боеспособной мотопехотной дивизии, которая усилит оборонные возможности республики для защиты от пресловутой угрозы с востока.

# Международная политика

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