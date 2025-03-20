Трамп: сделка о перемирии между Россией и Украиной будет заключена

Дональд Трамп убежден, что сделка о перемирии между Россией и Украиной будет заключена. Об этом он заявил после проведенных переговоров с лидерами двух стран: сначала с Владимиром Путиным, после – Владимиром Зеленским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, и Россия, и Киев согласились на предложение США о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам. Трамп также предложил помощь Украине в вопросе эксплуатации ее атомных электростанций. Если США будут владеть украинскими АЭС, то это будет лучшим средством защиты энергообъектов, считают в Белом доме. Но главное – Киев и Вашингтон договорились, что в ближайшие дни технические команды с обеих сторон встретятся в Саудовской Аравии, чтобы обсудить пути к полному прекращению огня.