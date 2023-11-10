Трамп резко разбогател после ухода с поста президента

Сейчас политик владеет 3 миллиардами долларов. Это на 500 миллионов больше, чем во время его работы в должности. За два года резко подорожали многие объекты, которыми владеет Трамп. Среди них курорт в Палм-Бич и отель в Майами, а также национальный гольф-клуб. Разбогатеть бизнесмену помогла и продажа гостиницы в Вашингтоне.