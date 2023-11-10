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Трамп резко разбогател после ухода с поста президента

10 ноября 2023 06:28
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Новости США. Состояние бывшего главы Белого дома подсчитали американские журналисты. Оказалось, что Трамп резко разбогател после ухода с этого поста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп резко разбогател после ухода с поста президента-1

Сейчас политик владеет 3 миллиардами долларов. Это на 500 миллионов больше, чем во время его работы в должности. За два года резко подорожали многие объекты, которыми владеет Трамп. Среди них курорт в Палм-Бич и отель в Майами, а также национальный гольф-клуб. Разбогатеть бизнесмену помогла и продажа гостиницы в Вашингтоне.

# Международная политика # Дональд Трамп # Фотофакт

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