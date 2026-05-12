Прямой эфир

Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану

12 мая 2026 19:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ближний Восток вновь оказался в шаге от масштабной эскалации, сообщили в программе Новости «24 часа». В Вашингтоне все серьезнее обсуждают возможность возобновления крупных военных действий против Ирана. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану-2

По данным прессы, у Президента США Дональда Трампа заканчивается терпение сразу по нескольким чувствительным моментам. Несмотря на давление Вашингтона, Ормузский пролив по-прежнему остается перекрытым, а Тегеран, как считают в Белом доме, не готов идти на серьезные уступки.

Отдельное недовольство вызывает и сам переговорный процесс. Последние предложения Ирана по прекращению войны Трамп публично отверг, назвав их «неприемлемыми». На этом фоне действующее перемирие американский лидер охарактеризовал «слабым как никогда».

Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану-4

Дональд Трамп, Президент США:
Я бы назвал его самым слабым на данный момент после прочтения того мусора, который они нам прислали. Я даже не дочитал его до конца. Перемирие сейчас в критическом состоянии. Это когда врач заходит и говорит: «Сэр, у вашего близкого человека примерно 1 % шансов на жизнь».

Как сообщается, Дональд Трамп уже провел экстренное совещание с командой по национальной безопасности, где обсуждались сценарии возможного возобновления ударов по Ирану. Однако окончательное решение, по информации американских СМИ, Белый дом намерен принять после завершения визита Трампа в Китай, который продлится до пятницы, 15 мая.

# Дональд Трамп # США

Другие новости рубрики

Все новости
Путин: дальность ракеты «Сармат» может превышать 35 тыс. километров
12 мая 2026 18:00

Путин: дальность ракеты «Сармат» может превышать 35 тыс. километров

Власти Польши намерены легализовать 8 тысяч тракторов BELARUS
12 мая 2026 17:54

Власти Польши намерены легализовать 8 тысяч тракторов BELARUS

«У Зеленского нет границ» Бывшая пресс-секретарь президента Украины дала интервью Такеру Карлсону
12 мая 2026 17:47

«У Зеленского нет границ» Бывшая пресс-секретарь президента Украины дала интервью Такеру Карлсону

Белорусы вышли в ⅛ финала турниров в Индии и Словакии по теннису
12 мая 2026 17:38

Белорусы вышли в ⅛ финала турниров в Индии и Словакии по теннису

Ходжаев: в 2026 году Беларусь планирует рост экспорта медуслуг
12 мая 2026 16:53

Ходжаев: в 2026 году Беларусь планирует рост экспорта медуслуг

Мерца освистали во время выступления на съезде Объединения немецких профсоюзов в Берлине
12 мая 2026 14:00

Мерца освистали во время выступления на съезде Объединения немецких профсоюзов в Берлине

Польша до конца мая заключит 60 контрактов на поставку вооружений
12 мая 2026 11:44

Польша до конца мая заключит 60 контрактов на поставку вооружений

МВД: около 400 сообщений о телефонных мошенниках поступило в милицию в течение суток
12 мая 2026 09:58

МВД: около 400 сообщений о телефонных мошенниках поступило в милицию в течение суток

Дональд Трамп рассматривает план возобновления военных действий против Ирана
12 мая 2026 09:45

Дональд Трамп рассматривает план возобновления военных действий против Ирана

В Судане предприятия возобновляют работу после войны
12 мая 2026 09:02

В Судане предприятия возобновляют работу после войны

В бразильском Сан-Паулу произошел взрыв в здании из-за утечки газа
12 мая 2026 08:55

В бразильском Сан-Паулу произошел взрыв в здании из-за утечки газа

Премьер-министр Индии призвал граждан к жесткой экономии
12 мая 2026 08:46

Премьер-министр Индии призвал граждан к жесткой экономии