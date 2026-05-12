Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану
Ближний Восток вновь оказался в шаге от масштабной эскалации, сообщили в программе Новости «24 часа». В Вашингтоне все серьезнее обсуждают возможность возобновления крупных военных действий против Ирана. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в администрации Белого дома.
По данным прессы, у Президента США Дональда Трампа заканчивается терпение сразу по нескольким чувствительным моментам. Несмотря на давление Вашингтона, Ормузский пролив по-прежнему остается перекрытым, а Тегеран, как считают в Белом доме, не готов идти на серьезные уступки.
Отдельное недовольство вызывает и сам переговорный процесс. Последние предложения Ирана по прекращению войны Трамп публично отверг, назвав их «неприемлемыми». На этом фоне действующее перемирие американский лидер охарактеризовал «слабым как никогда».
Дональд Трамп, Президент США:
Я бы назвал его самым слабым на данный момент после прочтения того мусора, который они нам прислали. Я даже не дочитал его до конца. Перемирие сейчас в критическом состоянии. Это когда врач заходит и говорит: «Сэр, у вашего близкого человека примерно 1 % шансов на жизнь».
Как сообщается, Дональд Трамп уже провел экстренное совещание с командой по национальной безопасности, где обсуждались сценарии возможного возобновления ударов по Ирану. Однако окончательное решение, по информации американских СМИ, Белый дом намерен принять после завершения визита Трампа в Китай, который продлится до пятницы, 15 мая.