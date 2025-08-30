Трамп предлагает привлечь китайских миротворцев в рамках гарантий для Украины – FT

В материале издания Financial Times появился материал о том, что от президента США Дональда Трампа поступило предложение привлечь войска КНР к обеспечению безопасности в Украине. В Белом доме опровергли данные утверждения, пишет РИА Новости.

В статье говорится, что Трамп указал на возможность пригласить Пекин направить «миротворцев для мониторинга над нейтральной зоной» во время встречи с Владимиром Зеленским и представителями ЕС. Газета указывает, что страны ЕС не поддерживают такую идею, Зеленским ранее аналогичный проект также не был принят.

Неназванным чиновником из администрации Трампа сведения о дискуссиях касательно китайских миротворцев опровергаются.

Чиновники Евросоюза допускают присутствие на территории Украины миротворческих сил Турции, утверждает FT.

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