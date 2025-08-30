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Минск предлагает Урсуле фон дер Ляйен оценить ситуацию на границе

30 августа 2025 08:38
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Минск предлагает Урсуле фон дер Ляйен оценить ситуацию на границе-0

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует посещение границы с Республикой Беларусь на территории Польши и Литвы.

Минск приветствует интерес ЕК к ситуации на внешних границах Евросоюза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси подчеркивает, что важной для обращения внимания на ПП сохраняется ситуация с многокилометровыми очередями. Граждане множества стран проводят долгие часы и сутки, чтобы пересечь границу.

Белорусская сторона также отмечает актуальность вопроса безопасности по причине выхода Варшавы и Вильнюса из Оттавской конвенции. Из-за отсутствия официальных сведений не представляется возможным полностью исключать наличие минных заграждений на границах.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен

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