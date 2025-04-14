Трамп потребовал отозвать лицензию у «60 минут» после речи Зеленского

«Они не новостное шоу, а бесчестный политический деятель. <...> Они должны лишиться лицензии!» – заявил глава Америки.

Президент США Дональд Трамп потребовал отозвать у программы «60 минут» лицензию, заявив в Truth Social, что это не информационное шоу, а политическое орудие. Об этом пишет РИА Новости.

Поводом послужило интервью с лидером Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого тот выступил против переговоров с Россией и обвинил США в схожих с Москвой позициях.

Трамп подверг этот эпизод критике, назвав его самым неудачным за все время.

У него давний конфликт с CBS, в том числе судебный иск на 10 миллиардов долларов из-за интервью с Камалой Харрис, которое, по его убеждению, нанесло ущерб его репутации.