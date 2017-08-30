Трамп, посещая Техас: «Мы любим вас, все будет хорошо»

Новости США. Около 60 триллионов литров воды выпало на юге США во время ливней, принесенных ураганом Харви. Ситуация в регионе критическая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия нанесла самый сокрушительный ущерб в истории страны – в 20 миллиардов долларов. По последним данным, «Харви» унес жизни 30 человек, десятки тысяч покинули свои дома. В городах процветает мародерство. В крупнейшем из них – Хьюстоне – введен комендантский час.

«Харви» оказался двуликим – вода взбудоражила пламя, залиты генераторы местного химзавода и он вот-вот рванет почти в центре Хьюстона, а там неподалеку убежища для пострадавших, и всех не вывезут.