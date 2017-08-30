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Трамп, посещая Техас: «Мы любим вас, все будет хорошо»

30 августа 2017 16:47
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Новости США. Около 60 триллионов литров воды выпало на юге США во время ливней, принесенных ураганом Харви. Ситуация в регионе критическая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия нанесла самый сокрушительный ущерб в истории страны – в 20 миллиардов долларов. По последним данным, «Харви» унес жизни 30 человек, десятки тысяч покинули свои дома. В городах процветает мародерство. В крупнейшем из них – Хьюстоне – введен комендантский час.

«Харви» оказался двуликим – вода взбудоражила пламя, залиты генераторы местного химзавода и он вот-вот рванет почти в центре Хьюстона, а там неподалеку убежища для пострадавших, и всех не вывезут.

Трамп, посещая Техас: «Мы любим вас, все будет хорошо»-1

Накануне Техас посетил президент Трамп. Политик с присущим ему оптимизмом оценил ситуацию.

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки:
Мы любим вас, все будет хорошо. Мы скоро увидимся, вам повезло с губернатором. То, что произошло в Техасе, это исторический и даже эпичный момент. Беда случилась в Техасе, а этот штат выдержит что угодно.

# Ураганы # Дональд Трамп

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