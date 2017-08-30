Противники Белого дома видят чуть ли не библейские мотивы в потопе

Новости США. Около 60 триллионов литров воды выпало на юге США во время ливней, принесенных ураганом Харви. Ситуация в регионе критическая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия нанесла самый сокрушительный ущерб в истории страны – в 20 миллиардов долларов. По последним данным, «Харви» унес жизни 30 человек, десятки тысяч покинули свои дома. В городах процветает мародерство. В крупнейшем из них – Хьюстоне – введен комендантский час.

«Это наказание Техасу за поддержку Трампа на выборах». Мнение американского профессора Кеннета Стори. Его уже уволили.