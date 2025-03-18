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Трамп подписал указ, нацеленный на масштабные сокращения в 7 независимых федеральных агентствах

18 марта 2025 07:21
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Дональд Трамп продолжает ревизию госаппарата. Подписан указ, который предусматривает масштабные сокращения в семи независимых федеральных агентствах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп подписал указ, нацеленный на масштабные сокращения в 7 независимых федеральных агентствах-2

Их руководителям поручено уменьшить количество персонала до минимума, а также ликвидировать функции, не предусмотренные законом. В указе упоминается, в частности, независимое Агентство США по глобальным медиа, финансирующее экстремистские СМИ, которые уже прекратили свою работу. В числе других агентств, подпадающих под действие документа, – Совет по проблемам бездомности, Агентство по развитию бизнеса меньшинств и Институт музейных и библиотечных услуг.

# Международная политика

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