Трамп подписал указ, нацеленный на масштабные сокращения в 7 независимых федеральных агентствах

Их руководителям поручено уменьшить количество персонала до минимума, а также ликвидировать функции, не предусмотренные законом. В указе упоминается, в частности, независимое Агентство США по глобальным медиа, финансирующее экстремистские СМИ, которые уже прекратили свою работу. В числе других агентств, подпадающих под действие документа, – Совет по проблемам бездомности, Агентство по развитию бизнеса меньшинств и Институт музейных и библиотечных услуг.