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Британская сталелитейная промышленность на грани краха из-за высоких цен на электроэнергию

18 марта 2025 07:19
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Британская сталелитейная промышленность на грани краха из-за высоких цен на электроэнергию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британская сталелитейная промышленность на грани краха из-за высоких цен на электроэнергию-2

Тарифы значительно выше, чем у европейских конкурентов. Это ставит под угрозу существование отрасли. По данным производителей, они платят около 70 фунтов за мегаватт-час, в то время как в Германии и Франции на треть меньше. Сталелитейщики просят правительство установить фиксированные цены на электроэнергию. Однако, шансы на это невелики. Сочетание всех данных факторов, а также высокая стоимость выбросов углерода, плохо выглядит для сектора, когда заходит речь о привлечении инвестиций.

# Экономический кризис

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