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На концерте в Испании танцпол рухнул в воду вместе со зрителями

13 августа 2018 14:55
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Новости Испании. На концерте в Испании танцпол обрушился в воду: пострадали более 300 человек,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На концерте в Испании танцпол рухнул в воду вместе со зрителями-1

Все пострадавшие госпитализированы. Пять из них, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии. Помост, на котором находились сотни зрителей, обвалился во время выступления популярного хип-хоп исполнителя, когда он попросил людей попрыгать.

Специалисты считают, что обрушение произошло из-за слишком большого веса и давления на конструкцию.

# ЧП # Фотофакт

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