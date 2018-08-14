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Более 40 пострадавших и 8-километровая пробка. В Великобритании перевернулся пассажирский автобус

14 августа 2018 08:04
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Новости Великобритании. Свыше 40 человек пострадали в результате крупного ДТП в английском графстве Кент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На трассе близ города Суонли перевернулся пассажирский автобус.

Более 40 пострадавших и 8-километровая пробка. В Великобритании перевернулся пассажирский автобус-1

Большинство травмированных отделались синяками и ссадинами. Троим потребовалась госпитализация. Несколько человек оказались зажаты в деформированном транспортном средстве. Чтобы помочь им выбраться, спасателям пришлось разрезать корпус автобуса. Из-за аварии на дороге образовалась 8-километровая пробка.

# Авария # Фотофакт

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