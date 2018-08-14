Более 40 пострадавших и 8-километровая пробка. В Великобритании перевернулся пассажирский автобус

Новости Великобритании. Свыше 40 человек пострадали в результате крупного ДТП в английском графстве Кент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На трассе близ города Суонли перевернулся пассажирский автобус.

Большинство травмированных отделались синяками и ссадинами. Троим потребовалась госпитализация. Несколько человек оказались зажаты в деформированном транспортном средстве. Чтобы помочь им выбраться, спасателям пришлось разрезать корпус автобуса. Из-за аварии на дороге образовалась 8-километровая пробка.