СВР РФ: Киев готов устроить теракты, чтобы сорвать переговоры

Киевский режим рассматривает осуществление терактов против российской Федерации с целью срыва переговоров. Такое заявление сделала Служба внешней разведки Российской Федерации, информирует ТАСС.

По информации, которой обладает СВР, Киев задумался o проведении террористических атак против дипломатических представительств РФ в Германии, странах Балтии и Скандинавии. Речь идет также о возможных терактах в Словакии и Венгрии.

Также отмечается, что в странах Европы фиксируется обеспокоенность нежеланием Киева идти на переговоры с Москвой.