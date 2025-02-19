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СВР РФ: Киев готов устроить теракты, чтобы сорвать переговоры

19 февраля 2025 13:08
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Киевский режим рассматривает осуществление терактов против российской Федерации с целью срыва переговоров. Такое заявление сделала Служба внешней разведки Российской Федерации, информирует ТАСС.

По информации, которой обладает СВР, Киев задумался o проведении террористических атак против дипломатических представительств РФ в Германии, странах Балтии и Скандинавии. Речь идет также о возможных терактах в Словакии и Венгрии.

Также отмечается, что в странах Европы фиксируется обеспокоенность нежеланием Киева идти на переговоры с Москвой.

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