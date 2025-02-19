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Дефицит бюджета в сфере здравоохранения Польши составил более 8 млрд евро

19 февраля 2025 13:45
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Власти Польши, которые находят миллиарды евро на закупку вооружений, не могут найти средства, чтобы поддержать систему здравоохранения. В результате дефицит бюджета Национального фонда в 2025 году может составить 34 миллиарда злотых, это более 8 миллиардов евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дефицит бюджета в сфере здравоохранения Польши составил более 8 млрд евро-2

Об этом говорится в последнем отчете Института государственных финансов. По прогнозам специалистов, это лишь начало. Уже через три года цифра может вырасти до 20 миллиардов евро. Бюджетная дыра в этой сфере несет серьезную угрозу не только здоровью, но и жизни пациентов. Как отмечают авторы документа, состояние больниц в Польше никогда не было столь плохим. Но может стать еще хуже. Вскоре под большим вопросом окажутся закупки медикаментов и нового оборудования, а льготникам перестанут возмещать деньги за лекарства. Чтобы выжить, клиники начали поднимать цены на услуги. И многим полякам медобслуживание уже не по карману. А с учетом складывающейся ситуации, число поляков, которым будет недоступна медицинская помощь, будет расти ежегодно.

# Медицина # Кризис в ЕС

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