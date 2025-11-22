Трамп ожидает согласия Зеленского на мирный план до 27 ноября

Как предполагает американский лидер Дональд Трамп, Владимиру Зеленскому придется согласиться на условия плана по урегулированию в Украине, пишет РИА Новости.

Ранее в материале Axios сообщалось, что США разрабатывают мирное соглашение по Украине, включающее 28 пунктов.

По словам главы Белого дома, однажды Владимир Зеленский «должен будет одобрить» предложение Вашингтона, которое, как считает Трамп, понравится украинскому политику. Киев продолжает терять территории, и сделку нужно было заключить еще двумя годами ранее, добавил Трамп.

Президент США считает, что до 27 ноября Киев должен принять условия мирной сделки.

Ситуация в будущем станет для Украины гораздо хуже – RS

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