Россия получила мирный план США из 28 пунктов по Украине
Россия получила мирный план США из 28 пунктов по Украине. Об этом накануне заявил Владимир Путин. Президент России отметил, что Москва и Вашингтон обсуждали мирные инициативы по украинскому урегулированию еще до саммита на Аляске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом Евросоюз продолжает делать попытки саботажа подписания мирного соглашения. Так, накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц в телефонном разговоре с Трампом попросил смягчить риторику американского лидера и повлиять на содержание плана. Однако глава Белого дома заявил, что Украина должна подписать меморандум в том виде, который имеется до 27 ноября, иначе Штаты прекратят поставки оружия и разведданных.
Дональд Трамп, президент США:
В какой-то момент Зеленскому все равно придется что-то принять. Вы помните, прямо в Овальном кабинете, не так давно, я сказал ему: у тебя нет карт. Не забывайте, я унаследовал эту войну.
Напомним, согласно мирному плану Трампа, Киев должен согласиться на крупные территориальные уступки. Взамен Украина получит американские и европейские гарантии безопасности. План США предусматривает также отмену санкций в отношении России.