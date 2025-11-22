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Россия получила мирный план США из 28 пунктов по Украине

22 ноября 2025 07:40
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Россия получила мирный план США из 28 пунктов по Украине. Об этом накануне заявил Владимир Путин. Президент России отметил, что Москва и Вашингтон обсуждали мирные инициативы по украинскому урегулированию еще до саммита на Аляске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия получила мирный план США из 28 пунктов по Украине-2

При этом Евросоюз продолжает делать попытки саботажа подписания мирного соглашения. Так, накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц в телефонном разговоре с Трампом попросил смягчить риторику американского лидера и повлиять на содержание плана. Однако глава Белого дома заявил, что Украина должна подписать меморандум в том виде, который имеется до 27 ноября, иначе Штаты прекратят поставки оружия и разведданных.

Россия получила мирный план США из 28 пунктов по Украине-4

Дональд Трамп, президент США:
В какой-то момент Зеленскому все равно придется что-то принять. Вы помните, прямо в Овальном кабинете, не так давно, я сказал ему: у тебя нет карт. Не забывайте, я унаследовал эту войну.

Напомним, согласно мирному плану Трампа, Киев должен согласиться на крупные территориальные уступки. Взамен Украина получит американские и европейские гарантии безопасности. План США предусматривает также отмену санкций в отношении России.

# Дональд Трамп # Международная политика

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