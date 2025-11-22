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Ситуация в будущем станет для Украины гораздо хуже – RS

22 ноября 2025 09:11
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Ситуация в будущем станет для Украины гораздо хуже – RS-0

С течением времени ситуация для Киева гораздо ухудшится, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Responsible Statecraft.

Ранее Вашингтон разработал план по мирному урегулированию на территории Украины. Обозреватель сообщает, что иные варианты плана подразумевают худшие условия, особенно для Киева. В Украине наблюдается множество внутренних кризисов, она находится на грани экономического коллапса, а ситуация на линии фронта на территории Донбасса и ряда других районов на юго-востоке страны – мрачная. Продолжение боевых действий в 2026 году приведет к ухудшению условий их урегулирования, уточняется в материале.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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