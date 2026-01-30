Трамп объявил ЧП в США из-за «угрозы» со стороны Кубы

США ввели режим чрезвычайного положения из-за «угрозы» национальной безопасности со стороны Кубы. Глава Белого дома обосновал свое решение тем, что Гавана, якобы предпринимает шаги, которые наносят ущерб Соединенным Штатам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам Трампа, кубинское руководство сотрудничает с многочисленными странами и террористическими группировками, которые враждебно относятся к США. Американский лидер издал указ, которым сделал возможным введение дополнительных пошлин на товары из государств, поставляющих нефть на Кубу. Глава Белого дома неоднократно заявлял о принятии мер против Гаваны. Ранее американский президент призывал кубинское руководство пойти на сделку. Но не уточнял ни условия, ни возможные последствия для государства. В ответ – лидер Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Вашингтон не обладает правом навязывать его стране какие-либо договоренности.