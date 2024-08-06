Рождаемость во Франции бьёт антирекорды

Рождаемость во Франции за первое полугодие снизилась. По сравнению с такими же показателями 2023-го, более чем на 2 %. Это антирекорд за 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной специалисты называют снижение количества женщин от 20 до 40 лет, которые к тому же стали реже заводить детей. Важным фактором стала и неспокойная обстановка в мире, которая побуждает пары переносить планирование потомства. По оценкам, если ситуация не изменится, в конце 2024 года Франция поставит новый антирекорд.