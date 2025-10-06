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Трамп меняет стратегию по Украине, делая акцент на Европу – аналитик Эрол

06 октября 2025 09:41
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Трамп меняет стратегию по Украине, делая акцент на Европу – аналитик Эрол-0

Лидер Штатов Дональд Трамп пересматривает свой подход к украинскому конфликту, стремясь переложить ответственность за его урегулирование на Европу и в то же время усилить давление на Москву путем попыток нормализовать отношения с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Анкаринского центра кризисных и политических исследований (ANKASAM), профессора Мехмета Сейфеттина Эрола.

По мнению эксперта, Трамп стремится организовать прямые переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, в которых готов участвовать лично, несмотря на то, что ранее исключил украинского лидера из диалога.

Инициатива по началу переговоров, как уже отмечалось, сейчас во многом зависит от позиции Кремля. В то же время Турция продолжает предлагать Стамбул в качестве места проведения возможных мирных переговоров.

После встречи с Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС Украина могла бы восстановить свои территории. Это заявление вызвало критику, в том числе со стороны европейских стран.

Фото: pixabay

# Международная политика # Дональд Трамп

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