Более 300 туристов, застрявших на Эвересте, спустились с горы

Успешно добрались до места сбора в деревне Цюйдан 350 туристов, застрявших на восточном склоне Эвереста из-за сильного снегопада. Об этом пишет РИА Новости.

Все они находятся в хорошем физическом состоянии. Спасатели также связались с еще более чем 200 туристами, продолжающими спуск под их руководством.

Ранее стало известно, что около тысячи человек оказались в ловушке на высоте 4 900 метров. Операция по спасению осложняется глубоким снегом, но к месту уже направлены профессиональные гиды и спасательные команды.

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