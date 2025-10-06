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Более 300 туристов, застрявших на Эвересте, спустились с горы

06 октября 2025 09:34
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Более 300 туристов, застрявших на Эвересте, спустились с горы-0

Успешно добрались до места сбора в деревне Цюйдан 350 туристов, застрявших на восточном склоне Эвереста из-за сильного снегопада. Об этом пишет РИА Новости.

Все они находятся в хорошем физическом состоянии. Спасатели также связались с еще более чем 200 туристами, продолжающими спуск под их руководством.

Ранее стало известно, что около тысячи человек оказались в ловушке на высоте 4 900 метров. Операция по спасению осложняется глубоким снегом, но к месту уже направлены профессиональные гиды и спасательные команды.

Фото: pixabay

# ЧП

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