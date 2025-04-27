Трамп – Макрону: тебе не следует быть здесь

Американский лидер Дональд Трамп не позволил президенту Франции Эммануэлю Макрону присоединиться к беседе с главой Украины Владимиром Зеленским на похоронах Папы Римского, сказав, что французский лидер «не должен быть здесь». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на профессионального чтеца по губам Николу Хиклинг.

«Он говорит Макрону: «Ты здесь неправ, сделай мне одолжение, тебе не следует быть здесь», – сказала специалист.

На опубликованном Белым домом видео видно, что первоначально было три стула, но осталось только два – для Трампа и Зеленского. Беседа между ними была короткой, и сразу после нее Трамп покинул Рим.