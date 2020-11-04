Трамп и Байден идут нос к носу. Как прошли выборы в США и когда будут итоговые результаты?

Новости США. Байден или Трамп? Трамп или Байден? Ответ на этот вопрос волнует не только американцев, но и все мировое сообщество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От итогов президентских выборов, а значит от того, кто будет руководить страной в ближайшие четыре года, будет зависеть не только жизнь в Соединенных Штатах, но и многие мировые процессы, а в ряде случаев и судьба целых государств. Такова геополитическая реальность.

В самих Штатах, где обсуждают пока лишь предварительные цифры, ситуация накаляется. Взрывоопасной ее уже назвали в Германии. Полыхнуть может сразу в нескольких регионах Америки. Действующий и пока проигрывающий Трамп заявляет о фальсификациях на выборах и, цитата, обмане американского общества. Байден, который предварительно лидирует, уже называет главных врагов и конкурентов на карте мира, очевидно будучи уверенным в победе. Каким был этот день по ту сторону Атлантики, в репортаже Александры Шкарупиной.

Голосование на выборах в США официально завершилось. Американцы сделали свой выбор, однако окончательных результатов придется подождать. Хотя большинство бюллетеней были подсчитаны ночью с 3 на 4 ноября, остаются неучтенными голоса тех, кто делал выбор досрочно. Отправленные по почте бюллетени будут поступать до 9 ноября. Пока явного фаворита в гонке за пост главы государства нет. Действующий лидер Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден идут «нос к носу». Их разделяют буквально несколько пунктов.

Кеннет Рот, исполнительный директор «Хьюман Райтс Вотч»:

Все проголосовали. Теперь пришло время убедиться, что каждый голос учитывается. Мы все знаем о рисках. Существует вероятность того, что один кандидат может объявить о своей победе преждевременно. Или он может попытаться делегитимизировать некоторые аспекты выборов. Эти риски возрастают, если количество голосов меняется по мере того, как сотрудники избирательных комиссий применяют правила штата относительно того, какие бюллетени считать первыми. Байдена поддержали 50 % избирателей, в копилке Трампа – 49 %. Что же касается голосов выборщиков, у нынешнего главы Белого дома их 213, а у бывшего вице–президента – 238. По сути, исход голосования зависит именно от них. Выборщики должны собраться в своих штатах 14 декабря и проголосовать за кандидатов. Для победы необходима поддержка 270 членов коллегии.

А пока идет подсчет голосов, появляются сообщения о нарушениях. На некоторых участках были замечены плакаты с кандидатами. Во Флориде явка избирателей на одном из пунктов превысила 100 %. А в Калифорнии и вовсе обнаружили поддельный участок для голосования. О некой «группе людей», которая пытается проводить мошеннические манипуляции, объявил Дональд Трамп. Он призвал остановить подсчет голосов и заявил, что у него пытаются украсть победу на выборах.

Дональд Трамп, президент США:

Это обман американского общества. Это позор для нашей страны. Мы готовились к победе на этих выборах. Откровенно говоря, мы победили на этих выборах. И наша цель сейчас – добиться честности на благо нашей нации. Это очень важный момент для нашего государства. Поэтому мы отправимся в Верховный суд США. Мы хотим, чтобы все голосование прекратилось. И не хотим, чтобы демократы стали внезапно находить какие-то бюллетени в четыре утра и потом добавлять их в свои списки. Байден эти обвинения назвал вздором.

Джозеф Байден, кандидат в президенты США от демократической партии:

Я здесь, чтобы сказать вам, что мы находимся на пути к победе на этих выборах. Мы знали, что из-за беспрецедентного досрочного голосования по почте, подсчет займет некоторое время. Нам придется набраться терпения, пока тяжелая работа по подсчету голосов не будет завершена. И она не закончится, пока не будут подсчитаны все голоса, все бюллетени. Не мое дело и не Дональда Трампа объявлять, кто победил на этих выборах. Это решение американского народа. Оба кандидата уверены в своей победе и, не стесняясь, об этом заявляют. Эксперты же больше не берутся делать прогнозы касательно того, кто же одержит верх. А вот о том, к чему приведет длительный подсчет голосов, говорят однозначно: неизбежен политический скандал, который может растянуться от нескольких дней до нескольких недель.

Эти выборы уже назвали самыми дорогими, непредсказуемыми и беспрецедентными. Досрочно проголосовали более 100 миллионов американцев. Высокую активность граждане проявили и в основной день голосования.

Я здесь, чтобы поддержать нашего президента. Я думаю, что он отлично справился, несмотря на пандемию, несмотря на все это, он проделал невероятную работу. Он восстанавливает экономику, возвращает рабочие места, возобновляет наши торговые сделки, заботится об американском народе, о котором не заботился ни один другой политик.

Прямо сейчас я бы сказала, что уровень тревожности все еще высок. Я знаю, что сегодня вечером не будет окончательного результата. Вероятно, считать будут до конца недели.

Я только надеюсь, что любое решение, принятое сегодня, будет лучшим решением для Америки и остального мира. Мы все наблюдаем. И, к сожалению, я не думаю, что наш нынешний президент справится с возникшими проблемами: пандемией, расовым неравенством, бездомными, бедностью, злоупотреблением наркотиками. Я просто не думаю, что он готов принять этот вызов. Думаю, пора передать штурвал кому-нибудь другому. Напряжение чувствуется и в обществе, которое, по сути, оказалось разделено на две части. Как и кандидаты, их сторонники не намерены уступать победу сопернику.

Вскоре после закрытия участков, самые активные граждане вышли на акции протеста. Демонстрации проходили в Портленде, Орегоне и Вашингтоне. В Сиэтле митингующие блокировали дороги. Они возводили баррикады и разбрасывали гвозди. А в Лос-Анджелесе нарушители перекрыли железнодорожные пути. Около 40 человек задержаны, многим выписаны штрафы.

В центре Вашингтона неизвестные напали на прохожих, в результате инцидента четыре человека получили ножевые ранения. Им уже оказали помощь. Злоумышленников разыскивает полиция.

К такому развитию событий в Штатах готовились. Белый дом заранее обнесли забором, а в крупнейших городах страны на улицы вывели силовиков. Местные всерьез опасаются волны беспорядков. Владельцы крупных магазинов позаботились о сохранности имущества: витрины и двери теперь закрыты деревянными щитами.

Они заколотили все окна и двери магазинов из-за страха беспорядков на фоне президентских выборов. Никогда в моей жизни такое не случалось. Моему отцу 81 год. Он всю свою жизнь голосовал за республиканцев. Но в этом году он голосует за демократа.