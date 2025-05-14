Трамп думает над изменением графика, чтобы полететь в Стамбул 15 мая

Зеленский подтвердил , что 15 мая он будет в Стамбуле

Американский лидер Дональд Трамп не исключает, что 15 мая текущего года отправится в Стамбул, где запланированы переговоры по украинскому регулированию. Об этом информирует ТАСС.

Трамп отметил, что завтра его график полностью расписан, но он готов лететь в Турцию, чтобы «спасти жизни». На вопрос о возможной встрече в Стамбуле с российским лидером американский президент не дал определенного ответа.

Но при этом Трамп заявил, что сегодня, завтра или в пятницу могут появиться хорошие новости.

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