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Трамп допускает, что 15 мая прибудет в Стамбул, если там будет Путин

14 мая 2025 13:47
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Трамп допускает, что 15 мая прибудет в Стамбул, если там будет Путин-0

В Турции не ожидают приезд президента США Дональда Трампа 15 мая, однако не торопятся его исключать в течение ближайших дней, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Bloomberg.

В материале указано, что визит американского лидера с большей долей вероятности может состояться, если в страну прибудет президент РФ Владимир Путин.

Ранее Трамп отмечал, что его встреча с Путиным в Турции возможна, если она будет способствовать завершению конфликта в Украине. При этом политик уточнил, что на 15 мая в его графике «все расписано».

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп

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