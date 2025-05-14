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Захарова прокомментировала решение суда ЕС по делу фон дер Ляйен

14 мая 2025 14:46
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Захарова прокомментировала решение суда ЕС по делу фон дер Ляйен-0

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала решение суда ЕС по делу председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, как «есовско-натовское кривосудие».

Решением суда ЕС не определена степень ответственности фон дер Ляйен, а также не предполагаются дисциплинарные или уголовные меры в ее отношении, отметила дипломат. Это показатель новой страницы «в есовско-натовском кривосудии», добавила Захарова.

Ранее судом ЕС глава ЕК была признана виновной в сокрытии информации о вакцинации. Так, установлено неправомерное сокрытие фон дер Ляйен переписки с руководством Pfizer касательно контрактов на закупку вакцин от коронавируса.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен

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