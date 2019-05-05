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Трагедия в Шереметьево. Погибли 13 человек, в том числе двое детей

05 мая 2019 19:47
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Новости России. При аварийной посадке Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево погибли 13 человек, среди которых были двое детей. Судьба некоторых пассажиров остается неизвестной.

Информацию официально подтвердили в Следственном комитете РФ. Точную причину происшествия не называют. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, «основная версия – удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика. При посадке по предварительным данным самолет дважды ударился о взлетную полосу».

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Трагедия в Шереметьево. Погибли 13 человек, в том числе двое детей-1


Источник фото: АГН «Москва»

Напомним, пассажирский самолет следовал рейсом Москва – Мурманск.

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SSJ-100 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево спустя 28 минут после взлета. Из-за сложных метеоусловий лайнер приземлился только со второй попытки. Во время посадки у самолета загорелись двигатели. Пожар тушили 18 минут, однако хвостовая часть самолета полностью уничтожена.

Сгоревший самолет был произведен в августе 2017 года и, как сообщает производитель лайнера, техническое обслуживание прошел в апреле 2019-го.

# Крушение # Фотофакт

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