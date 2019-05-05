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78 человек на борту. В Шереметьево загорелся самолёт

05 мая 2019 16:55
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Новости России. В Шереметьево загорелся самолёт с 78 пассажирами на борту.  

Как сообщает РИА Новости, воздушное судно рейсом Москва – Мурманск вернулось в аэропорт Шереметьево по причине загорания на борту. Все пассажиры благополучно эвакуированы, однако известно о шести пострадавших.  

Огнём уничтожена половина летательного аппарата, к настоящему моменту пожар потушен. Горевший самолёт Superjet 100 принадлежит «Аэрофлоту».  

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования. Обстоятельства случившегося выясняются.  

# Возгорание самолета

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