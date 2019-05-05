78 человек на борту. В Шереметьево загорелся самолёт

Новости России. В Шереметьево загорелся самолёт с 78 пассажирами на борту.

Как сообщает РИА Новости, воздушное судно рейсом Москва – Мурманск вернулось в аэропорт Шереметьево по причине загорания на борту. Все пассажиры благополучно эвакуированы, однако известно о шести пострадавших.

Огнём уничтожена половина летательного аппарата, к настоящему моменту пожар потушен. Горевший самолёт Superjet 100 принадлежит «Аэрофлоту».

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования. Обстоятельства случившегося выясняются.