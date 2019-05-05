В Северной Македонии проходит второй тур президентских выборов

Новости Северной Македонии. Более 3500 избирательных участков открылись для голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Северной Македонии. Более 3500 избирательных участков открылись для голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На президентский пост претендуют два кандидата: выдвиженец правящего Социал-демократического союза – Стево Пендаровски – и представитель оппозиции – Гордана Силяновски-Давкова.
По итогам прошедшего в апреле первого тура с небольшим отрывом лидирует Пендаровски.
Это первые выборы после того, как бывшая Югославская Республика в феврале официально сменила название на Северную Македонию.