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В Северной Македонии проходит второй тур президентских выборов

05 мая 2019 12:55
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Новости Северной Македонии. Более 3500 избирательных участков открылись для голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Северной Македонии проходит второй тур президентских выборов-1

На президентский пост претендуют два кандидата: выдвиженец правящего Социал-демократического союза – Стево Пендаровски – и представитель оппозиции – Гордана Силяновски-Давкова.

В Северной Македонии проходит второй тур президентских выборов-4

По итогам прошедшего в апреле первого тура с небольшим отрывом лидирует Пендаровски.

В Северной Македонии проходит второй тур президентских выборов-7

Это первые выборы после того, как бывшая Югославская Республика в феврале официально сменила название на Северную Македонию.

# Выборы # Стево Пендаровски # Гордана Силяновски-Давкова # Фотофакт

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