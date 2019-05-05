Пять человек погибли во время пожара в жилом доме в Китае

Новости Китая. На юго-западе Китая загорелся жилой дом. По последним данным, пять человек погибли, еще около 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. На юго-западе Китая загорелся жилой дом. По последним данным, пять человек погибли, еще около 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пожар начался на лестничной клетке, где загорелся электромопед. В результате жильцы оказались заблокированными. Спасателям удалось их эвакуировать. К этому моменту возгорание ликвидировано.