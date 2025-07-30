Традиционное шоу в центре Берлина отменят из-за нехватки денег

Новогоднее празднование у Бранденбургских ворот в Берлине было отменено из-за нехватки финансирования. Об этом пишет РИА Новости.

Организаторы объявили, что привычное шоу не состоится, а власти отказались выделять бюджетные средства. По словам мэра, налогоплательщикам не следует платить за развлекательные мероприятия. В прошлом торжества сопровождались выступлением артистов и фейерверками, а также демонстрировались телеканалом ZDF.

Однако этой помощи от ZDF оказалось недостаточно для проведения мероприятия в этом году.

Фото: pixabay