Берлин останется без новогодней сказки. Финансовый кризис в стране лишил город традиционного праздничного шоу у Бранденбургских ворот, которое в новогоднюю ночь собирает более 60 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мэр города заявил, что государство прекратит финансирование мероприятия, мотивируя это ограниченным бюджетом и нежеланием налогоплательщиков участвовать в подобных расходах. Финансовые проблемы в стране накапливаются как снежный ком.

Прогноз Минфина ФРГ на ближайшие три года предрекает дыру в бюджете в размере 170 миллиардов евро. Это колоссальная сумма, но даже при таком раскладе Германия не собирается отступать от курса на милитаризацию и не отказывается от желания удвоить оборонный бюджет.