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Финансовый кризис в Германии лишил Берлин праздничного шоу у Бранденбургских ворот

30 июля 2025 16:48
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Берлин останется без новогодней сказки. Финансовый кризис в стране лишил город традиционного праздничного шоу у Бранденбургских ворот, которое в новогоднюю ночь собирает более 60 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финансовый кризис в Германии лишил Берлин праздничного шоу у Бранденбургских ворот-2

Мэр города заявил, что государство прекратит финансирование мероприятия, мотивируя это ограниченным бюджетом и нежеланием налогоплательщиков участвовать в подобных расходах. Финансовые проблемы в стране накапливаются как снежный ком. 

Прогноз Минфина ФРГ на ближайшие три года предрекает дыру в бюджете в размере 170 миллиардов евро. Это колоссальная сумма, но даже при таком раскладе Германия не собирается отступать от курса на милитаризацию и не отказывается от желания удвоить оборонный бюджет.

# Международная политика

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