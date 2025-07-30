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Камчатские онкологи успешно провели операцию пока больницу сотрясало землетрясение

30 июля 2025 16:46
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На Камчатке произошло крупнейшее землетрясение. Такое стихийное действие, конечно, сложно спрогнозировать, но экстремальные обстоятельства не выбили почву из-под ног настоящих профессионалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Камчатские онкологи успешно провели операцию пока больницу сотрясало землетрясение-2

Когда стихия бушевала, камчатские онкологи продемонстрировали истинное мужество и профессионализм. В момент начала землетрясения они продолжили операцию, спасая жизнь пациентки. Сейчас ее состояние стабильно. Это результат титанических усилий и самоотверженности врачей, которые, как они сами скромно отмечают, просто делали свою работу.

Камчатские онкологи успешно провели операцию пока больницу сотрясало землетрясение-4

Яна Гвоздева, заведующая отделением Камчатского краевого онкологического диспансера:
Это моя работа, и в какой бы ситуации ни оказались, мы должны работать. Мы держали пациентку, инструменты, подбадривали друг друга.

Камчатские онкологи успешно провели операцию пока больницу сотрясало землетрясение-6

Землетрясение, магнитуда которого достигла 8,7, стало сильнейшим на Камчатке за последние 70 лет. Сведений о погибших нет, но среди жителей региона есть пострадавшие, они находятся в удовлетворительном состоянии. 

В Петропавловске-Камчатском введен режим ЧС. После землетрясения на побережье обрушилось цунами. Высота волн достигала четырех метров. В ожидании такой же угрозы находятся жители Японии, США, Чили и на некоторых тихоокеанских островах.

# Природные катаклизмы

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