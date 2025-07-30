Где выбор граждан Молдовы: в избирательной урне или в закрытом кабинете Брюсселя? Сегодня глава ЦИК страны ответила на этот вопрос. По ее словам, прямое финансирование политических сил из стран ЕС является заботой о демократии в преддверии парламентских выборов, которые назначены на 28 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот надуманное вмешательство России в выборы по-прежнему является преступлением. По словам президента Майи Санду, молдавские спецслужбы зафиксировали целых 10 способов, которыми Кремль якобы может повлиять на парламентские выборы. Никаких доказательств она, как водится, не предоставила. Да и население Молдовы, большую часть которого составляют русскоязычные, этим особо не напугаешь.

Если верить итогам последних соцопросов, партии Санду вряд ли удастся сохранить парламентское большинство. А на протестах люди открыто заявляют, что не собираются мириться с условиями Европейского союза и просто оставаться в стороне.

В Брюсселе уже недвусмысленно предупредили: если победит оппозиция – миллионы евро будут заморожены, переговоры о вступлении Молдовы в ЕС остановлены или, как в случае с Румынией, итоги голосования просто отменят. По сути, ЕС дал карт-бланш на любые манипуляции, лишь бы удержать проевропейские силы у власти.