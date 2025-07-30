Глава ЦИК Молдовы заявила о праве стран ЕС вмешиваться в выборы в республике
Где выбор граждан Молдовы: в избирательной урне или в закрытом кабинете Брюсселя? Сегодня глава ЦИК страны ответила на этот вопрос. По ее словам, прямое финансирование политических сил из стран ЕС является заботой о демократии в преддверии парламентских выборов, которые назначены на 28 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А вот надуманное вмешательство России в выборы по-прежнему является преступлением. По словам президента Майи Санду, молдавские спецслужбы зафиксировали целых 10 способов, которыми Кремль якобы может повлиять на парламентские выборы. Никаких доказательств она, как водится, не предоставила. Да и население Молдовы, большую часть которого составляют русскоязычные, этим особо не напугаешь.
Если верить итогам последних соцопросов, партии Санду вряд ли удастся сохранить парламентское большинство. А на протестах люди открыто заявляют, что не собираются мириться с условиями Европейского союза и просто оставаться в стороне.
В Брюсселе уже недвусмысленно предупредили: если победит оппозиция – миллионы евро будут заморожены, переговоры о вступлении Молдовы в ЕС остановлены или, как в случае с Румынией, итоги голосования просто отменят. По сути, ЕС дал карт-бланш на любые манипуляции, лишь бы удержать проевропейские силы у власти.
Так, Майя Санду уже не просто агитирует за свою партию, она ставит под сомнение саму суть конкуренции. В стране идет подготовка к зачистке политического поля не для борьбы с вмешательством извне, а с собственными гражданами. Высший совет безопасности, усиленный новым указом Санду, фактически стал теневым правительством. Его решения теперь обязательны для исполнения всеми органами власти. На фоне новых законодательных инициатив два дня назад молдавские адвокаты начали забастовку.
Было бы неплохо, если бы закон не был промульгирован, но если это произойдет, то правосудие застопорится на месте. Оно вообще будет стагнировать. Должен быть некий контроль над адвокатурой. Контроль должен быть, но не так, как это делается: административно, со злоупотреблениями и незаконно.
Разбить политическую монополию Санду намерены лидеры оппозиции, которые накануне подали в ЦИК заявление о регистрации «Патриотического избирательного блока». Бывший президент Молдовы Игорь Додон уверен, что объединенная оппозиция намерена в будущем составить большинство в парламенте. Пересмотр итогов прошлогодних выборов, расследование результатов зарубежного голосования, проверка финансирования из Брюсселя партии Санду и трибунал для ее соратников – все это будет на повестке нового правительства.