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Товарищ Новосельцев и Женя Лукашин. Каким мы запомнили Андрея Мягкова?

18 февраля 2021 12:59
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Новости России. Ушел из жизни актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР Андрей Мягков, сообщили в программе Новости «24 часа».

Товарищ Новосельцев и Женя Лукашин. Каким мы запомнили Андрея Мягкова?-1

Легенде советского кинематографа было 82 года. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Товарищ Новосельцев и Женя Лукашин. Каким мы запомнили Андрея Мягкова?-4

Андрей Васильевич родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Работал в московском театре «Современник», Московском художественном театре имени Чехова.

Товарищ Новосельцев и Женя Лукашин. Каким мы запомнили Андрея Мягкова?-7

Большая популярность пришла к актеру в 1975 году, после выхода на экраны фильма «Ирония судьбы, или С легким паром». А через два года Мягков покорил сердца зрителей, сыграв роль Новосельцева в комедии «Служебный роман».

Товарищ Новосельцев и Женя Лукашин. Каким мы запомнили Андрея Мягкова?-10

На счету талантливого актера более 40 фильмов и сериалов. В 1986 году он был удостоен звания народного артиста РСФСР.

# Некролог # Андрей Мягков # Фотофакт

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