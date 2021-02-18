Товарищ Новосельцев и Женя Лукашин. Каким мы запомнили Андрея Мягкова?

Новости России. Ушел из жизни актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР Андрей Мягков, сообщили в программе Новости «24 часа».

Легенде советского кинематографа было 82 года. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Андрей Васильевич родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Работал в московском театре «Современник», Московском художественном театре имени Чехова.

Большая популярность пришла к актеру в 1975 году, после выхода на экраны фильма «Ирония судьбы, или С легким паром». А через два года Мягков покорил сердца зрителей, сыграв роль Новосельцева в комедии «Служебный роман».