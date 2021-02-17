ВОЗ: число заразившихся коронавирусом в мире за неделю снизилось на 16%

За неделю число заразившихся коронавирусом в мире снизилось на 16 %. На 10 % сократилось количество летальных исходов. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лидерах по заболеваемости по-прежнему США. С 8 по 15 февраля здесь зарегистрировано более 673 тысяч случаев заражения. Второе место занимает Бразилия, третье – у Франции. На четвертое место с показателем более 104 тысяч инфицированных вышла Россия.