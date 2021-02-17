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ВОЗ: число заразившихся коронавирусом в мире за неделю снизилось на 16%

17 февраля 2021 14:41
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За неделю число заразившихся коронавирусом в мире снизилось на 16 %. На 10 % сократилось количество летальных исходов. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ: число заразившихся коронавирусом в мире за неделю снизилось на 16%-1

В лидерах по заболеваемости по-прежнему США. С 8 по 15 февраля здесь зарегистрировано более 673 тысяч случаев заражения. Второе место занимает Бразилия, третье – у Франции. На четвертое место с показателем более 104 тысяч инфицированных вышла Россия.   

Всего с начала пандемии в мире COVID-19 заразились более 108,8 млн человек, 2,4 млн скончались.   

# Коронавирус # Фотофакт

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