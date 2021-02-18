В Испании задержали популярного рэпера. Тысячи людей вышли на улицы

Улицы испанских городов в ночь на 18 февраля вновь превратились в поле боя. Тысячи недовольных людей вышли на улицы, выступая против задержания популярного рэпера, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны в песнях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митинги, которые очень быстро переросли в беспорядки и столкновения, были организованы в Мадриде, Барселоне, Жироне и других городах. Демонстранты возводили баррикады, поджигали мусорные баки, громили витрины магазинов и все, что попадало под руку.

Правоохранителей забрасывали камнями и битым кирпичом. Чтобы разогнать толпу, полиция пустила в ход резиновые пули, дубинки и слезоточивый газ.

По всей Каталонии были задержаны около полусотни протестующих. Несколько десятков человек получили травмы (пострадали и полицейские, и демонстранты). Напомним, акции протеста вспыхнули после задержания популярного музыканта, которого суд приговорил к 9 месяцам заключения.