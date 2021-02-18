Прямой эфир

В Испании задержали популярного рэпера. Тысячи людей вышли на улицы

18 февраля 2021 09:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Улицы испанских городов в ночь на 18 февраля вновь превратились в поле боя. Тысячи недовольных людей вышли на улицы, выступая против задержания популярного рэпера, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны в песнях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании задержали популярного рэпера. Тысячи людей вышли на улицы-1

Митинги, которые очень быстро переросли в беспорядки и столкновения, были организованы в Мадриде, Барселоне, Жироне и других городах. Демонстранты возводили баррикады, поджигали мусорные баки, громили витрины магазинов и все, что попадало под руку.

В Испании задержали популярного рэпера. Тысячи людей вышли на улицы-4

Правоохранителей забрасывали камнями и битым кирпичом. Чтобы разогнать толпу, полиция пустила в ход резиновые пули, дубинки и слезоточивый газ.

В Испании задержали популярного рэпера. Тысячи людей вышли на улицы-7

По всей Каталонии были задержаны около полусотни протестующих. Несколько десятков человек получили травмы (пострадали и полицейские, и демонстранты). Напомним, акции протеста вспыхнули после задержания популярного музыканта, которого суд приговорил к 9 месяцам заключения.

В Испании задержали популярного рэпера. Тысячи людей вышли на улицы-10

Исполнитель не явился в назначенный срок в тюрьму. Чтобы избежать ареста, он забаррикадировался в университете со своими сторонниками. Полиции пришлось брать здание штурмом. 16 февраля рэпера задержали.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В США из-за аномальных морозов погибли более 20 человек, а на Сахалине машину скорой накрыло лавиной
17 февраля 2021 15:01

В США из-за аномальных морозов погибли более 20 человек, а на Сахалине машину скорой накрыло лавиной

ВОЗ: число заразившихся коронавирусом в мире за неделю снизилось на 16%
17 февраля 2021 14:41

ВОЗ: число заразившихся коронавирусом в мире за неделю снизилось на 16%

В Нигерии боевики напали на колледж и похитили сотни заложников
17 февраля 2021 14:33

В Нигерии боевики напали на колледж и похитили сотни заложников