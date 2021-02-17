В США из-за аномальных морозов погибли более 20 человек, а на Сахалине машину скорой накрыло лавиной
В США из-за аномальных морозов погибли уже более 20 человек. Среди причин – обморожение, ДТП, отравление угарным газом. В Хьюстоне сгорела целая семья, включая троих детей. Они пытались согреться у неисправного камина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас около 70 % территории страны лежит под снегом. В 20 городах побиты температурные рекорды столетней давности. Спровоцировала непогода и масштабный блэкаут: без электричества свыше 3,5 миллиона американцев.
Многие районы Греции оказались обесточены из-за мощных снегопадов
Заметает и Турцию. В Стамбуле и 19 пригородах из-за обильных осадков власти перевели школьников на дистанционное обучение. На некоторое время пришлось закрыть пролив Босфор.
А на Сахалине специалистам пришлось при помощи экскаваторов доставать машину скорой, которую накрыло лавиной. Водитель и фельдшер чудом выжили. Жители острова в настоящем снежном плену: задерживаются авиарейсы, отменены поезда на материк, закрыта паромная переправа. Дома стоят в снегу по крыши.