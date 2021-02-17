В США из-за аномальных морозов погибли более 20 человек, а на Сахалине машину скорой накрыло лавиной

В США из-за аномальных морозов погибли уже более 20 человек. Среди причин – обморожение, ДТП, отравление угарным газом. В Хьюстоне сгорела целая семья, включая троих детей. Они пытались согреться у неисправного камина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас около 70 % территории страны лежит под снегом. В 20 городах побиты температурные рекорды столетней давности. Спровоцировала непогода и масштабный блэкаут: без электричества свыше 3,5 миллиона американцев. Многие районы Греции оказались обесточены из-за мощных снегопадов

Заметает и Турцию. В Стамбуле и 19 пригородах из-за обильных осадков власти перевели школьников на дистанционное обучение. На некоторое время пришлось закрыть пролив Босфор.