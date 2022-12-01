Варшава обвинила Берлин в слабой военной помощи Киеву. Сама Германия на грани истощения

Упреки летят в сторону Германии от польских коллег. Варшава обвинила Берлин в слабой военной помощи Киеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак, «немецкая военная помощь носила прежде всего декларативный характер». Тем временем, по информации местных СМИ, сама Германия истощена. Из-за поставок Украине военные запасы в стране сильно сократились. В результате немецким солдатам даже приходится меньше тренироваться, чтобы зря не тратить патроны.