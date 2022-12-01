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Варшава обвинила Берлин в слабой военной помощи Киеву. Сама Германия на грани истощения

01 декабря 2022 18:16
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Упреки летят в сторону Германии от польских коллег. Варшава обвинила Берлин в слабой военной помощи Киеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Варшава обвинила Берлин в слабой военной помощи Киеву. Сама Германия на грани истощения-1

Как заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак, «немецкая военная помощь носила прежде всего декларативный характер». Тем временем, по информации местных СМИ, сама Германия истощена. Из-за поставок Украине военные запасы в стране сильно сократились. В результате немецким солдатам даже приходится меньше тренироваться, чтобы зря не тратить патроны.

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# Международная политика # Мариуш Блащак # Фотофакт

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