«Тот парень, который управляет этим подразделением». Байден забыл имя министра обороны во время торжественной речи

Новости США. Джозеф Байден вновь оказался в топе новостей из-за оплошности на публике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В очередной раз внимание общественности привлекла забывчивость главы Белого дома.

Хронология событий в США. Простые американцы довольны таким развитием ситуации?

Выступая с речью, посвященной женщинам-военнослужащим, американский президент забыл имя министра обороны, который стоял всего в нескольких метрах от него. Не вспомнил Байден и название штаб-квартиры ведомства, чем вызвал серьезную обеспокоенность у публики.