«Тот парень, который управляет этим подразделением». Байден забыл имя министра обороны во время торжественной речи
Новости США. Джозеф Байден вновь оказался в топе новостей из-за оплошности на публике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В очередной раз внимание общественности привлекла забывчивость главы Белого дома.
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Выступая с речью, посвященной женщинам-военнослужащим, американский президент забыл имя министра обороны, который стоял всего в нескольких метрах от него. Не вспомнил Байден и название штаб-квартиры ведомства, чем вызвал серьезную обеспокоенность у публики.
Джозеф Байден, президент США:
Я хочу поблагодарить... да... бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но он мой... эм… тот парень, который управляет этим подразделением.
Байден попадает в подобные ситуации уже не в первый раз. Так, в декабре 2020-го он назвал вице-президента Камалу Харрис лидером страны.
Видимо, чтобы избежать нового конфуза, помощники главы Белого дома стараются оградить его от журналистов. Подкрепляет эти домысли и то, что до сих пор Байден не провел пресс-конференцию для представителей СМИ. Хотя его предшественники всегда встречались с журналистами в течение первого месяца у власти.