Прямой эфир

Торнадо в США: 68 тысяч домов обесточены, сотни пострадавших

29 мая 2019 12:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В результате торнадо в США пострадали 130 человек. Сообщается об одном погибшем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торнадо в США: 68 тысяч домов обесточены, сотни пострадавших-1

Наибольшие разрушения зафиксированы в штатах Индиана, Колорадо, Огайо, Айова, Небраска и Иллинойс. Здесь из-за непогоды без электричества остались более 68 тысяч домов.

Торнадо в США: 68 тысяч домов обесточены, сотни пострадавших-4

В трех пострадавших округах Огайо объявлено чрезвычайное положение. Повреждены оказались множество зданий.

Торнадо в США: 68 тысяч домов обесточены, сотни пострадавших-7

# Торнадо в США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Взрыв в Лионе: подозреваемый проживал в стране незаконно и преподавал
29 мая 2019 11:52

Взрыв в Лионе: подозреваемый проживал в стране незаконно и преподавал

Фестиваль с двухсотлетней историей – как в Британии догоняли головки сыра
29 мая 2019 10:41

Фестиваль с двухсотлетней историей – как в Британии догоняли головки сыра

Правительство Австрии во главе с Себастьяном Курцем отправлено в отставку
28 мая 2019 14:20

Правительство Австрии во главе с Себастьяном Курцем отправлено в отставку