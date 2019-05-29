Торнадо в США: 68 тысяч домов обесточены, сотни пострадавших

Новости США. В результате торнадо в США пострадали 130 человек. Сообщается об одном погибшем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В результате торнадо в США пострадали 130 человек. Сообщается об одном погибшем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наибольшие разрушения зафиксированы в штатах Индиана, Колорадо, Огайо, Айова, Небраска и Иллинойс. Здесь из-за непогоды без электричества остались более 68 тысяч домов.
В трех пострадавших округах Огайо объявлено чрезвычайное положение. Повреждены оказались множество зданий.