Торнадо в Испании. Стихия обрушилась на знаменитую курортную зону

Новости Испании. Сильный торнадо пронесся по югу Испании. Стихия обрушилась на знаменитую курортную зону Коста-дель-Соль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам очевидцев, ее удар был молниеносным и разрушительным. В считаные минуты ураганный ветер повалили десятки деревьев, разбил сотни машин. Дороги завалило ветками и стволами, некоторые участки оказались затопленными. Около 1 000 человек оказались без света. Сообщений о жертвах нет. По прогнозам синоптиков, сильный ветер и ливни продолжатся до конца недели.