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Торнадо в Испании. Стихия обрушилась на знаменитую курортную зону

06 декабря 2022 11:35
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Новости Испании. Сильный торнадо пронесся по югу Испании. Стихия обрушилась на знаменитую курортную зону Коста-дель-Соль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торнадо в Испании. Стихия обрушилась на знаменитую курортную зону-1

По словам очевидцев, ее удар был молниеносным и разрушительным. В считаные минуты ураганный ветер повалили десятки деревьев, разбил сотни машин. Дороги завалило ветками и стволами, некоторые участки оказались затопленными. Около 1 000 человек оказались без света. Сообщений о жертвах нет. По прогнозам синоптиков, сильный ветер и ливни продолжатся до конца недели.

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# Природные катаклизмы # Новости Испании # Фотофакт

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