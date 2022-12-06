В Скопье бастующие водители автобусов перекрыли все улицы в центре города

Столица Северной Македонии Скопье уже сутки не может справиться с транспортным коллапсом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бастующие водители автобусов перекрыли все улицы в центре города. Они требуют выплатить им зарплату за три месяца. Как утверждают протестующие, сумма долга уже превысила 1,5 миллиона евро. В транспортной компании, которая является одним из организаторов забастовки, заявили, что она будет продолжаться до тех пор, пока городские власти не рассчитаются с водителями.